مصالحة الشباب مع السياسة تدفع الأحرار لفتح نقاش عمومي

هبة بريس - البيضاء

دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس لضرورة تكثيف الجهرد قصد العمل على إيجاد صيغ لمصالحة الشباب مع السياسة.

و في هذا الصدد، أوضح المكتب السياسي لحزب الحمامة بأنه و انسجاما مع الدينامية التي يعرفها الحزب، فقد أكد أعضاؤه على ضرورة إيجاد صيغ تحقيق مصالحة الشباب مع السياسة، عبر تعزيز الفضاءات الحاضنة لكل النقاشات التي تروم تقييم السياسات العمومية التي تستهدف مختلف انشغالاتهم على كافة المستويات.

كما دعا أعضاء المكتب السياسي للحزب المسير للحكومة لضرورة تبني مقاربة تجعل من الفعل التشاركي بصفة عامة، سواء أكان جمعويا أو سياسيا، من المقدمات الأساسية للمصالحة ما بين هيئات التأطير والشباب.

هذا و كان حزب التجمع الوطني للأحرار من بين الأحزاب التي منحت الفرصة للشباب لولوج ميدان السياسة عبر منح التزكية لهم في الاستحقاقات الفائتة بمختلف مناطق المملكة، و كان من تداعيات تجديد النخب و تشبيبيها تحقيق الحزب للمرتبة الأولى في الأصوات المعبر عنها.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6