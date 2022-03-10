تورطا في سرقة شخص بالعنف.. أمن سلا يوقف شخصين

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن “بطانة” بمدينة سلا، زوال أمس الأربعاء 9 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالسرقة.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما رفقة أشخاص آخرين على تعريض الضحية للضرب والجرح المقرون بسرقة هاتفه المحمول بحي السلام بسلا، على خلفية نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بمقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف اثنين من بينهم وحجز دراجة نارية ثلاثية العجلات كانوا قد استعملوها أثناء ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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