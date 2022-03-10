في تركيا.. وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يعقدان أول اجتماع

2022-03-10 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وصل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا الخميس إلى تركيا، حيث سيعقدان أول اجتماع على هذا المستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتمثل أنطاليا أول محطة خارجية لرئيس الدبلوماسية الروسية لافروف، منذ بدء هجوم بلاده على أوكرانيا.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك إنه “لا يعلق آمالا كبيرة” على المحادثات، مع مواصلة روسيا لحملة قصف المدن الكبرى ومحاصرتها.

وأضاف أن نجاح المحادثات سيعتمد على “التعليمات والإرشادات التي يعطيها الكرملين للافروف”، موضحا أنه “لا أعلق آمالا كبيرة عليهم لكننا سنحاول الاستفادة إلى أقصى حد من المحادثات”.

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‫2 تعليقات

  2. «وتلك الأيام نداولها بين الناس» هذا كلام الله وقال أيضاً «ألم غلبت الروم » انا ارى ان امريكا قد أكثرت في الأرض الفساد وقد حان دورها لتدفع الثمن غاليا ..

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