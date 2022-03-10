موزة العتيبة : “يوم المرأة العالمي” مناسبة هامة للإحتفاء بإنجازاتها في مختلف القطاعات والمجالات

هبة بريس - متابعة



أوضحت سعادة موزة بنت سعيد العتيبة رئيس ومؤسس مجموعة ” العتيبة إنماء” أن الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام يشكّل مناسبة هامة للإحتفاء بالإرث الخالد التي رسخ قيمه المغفور له بإذن الله تعالى، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” الذي كان في مقدمة من دعموا المرأة الإماراتية ووفروا لها سبل التمكين في المجتمع، إلى جانب تقدير وتثمين الجهود والدعم المقدم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”،رئيسة الاتحاد النسائي العام،الرئيس الأعلى لمؤسسةالتنميةالأسرية، رئيسةالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة،”حفظها الله”.

وقالت موزة العتيبة بهذه المناسبة :” يعتبر “اليوم العالمي للمرأة” مناسبة يحتفي العالم من خلالها بانجازات المرأة في مختلف القطاعات والمجالات، ومنذ تأسس اتحاد دولة الإمارات قبل 50 عاماً، حققت الدولة قفزات كبرى في مجال تمكين المرأة على كافة المستويات المجتمعية وميادين العمل، وقد ساهمت جهود ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ىل نهيان – طيب الله ثراه – دوراً كبيراً في تحقيق تلك المكاسب لصالح المرأة، وتوفير جميع الفرص التي تحقق طموحات وآمال المرأة الإماراتية، حيث باتت اليوم تتبوأ أهم واعلى المناصب بالدولة، وتساهم جنباً إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة للدولة”.

وأضافت العتيبة:” ولا بد في هذا المناسبة من توجيه تحية تقدير واعتزاز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ” ام الإمارات” ومسيرتها الزاخرة بالعطاء لخدمة قضاياً المرأة وتمكينها، ولما قدمته سموها من قيم ومبادئ تدعم تطورها في المجتمعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وكانت سموها قد أعلنت في عام 2015 يوم 28 أغسطس من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية تقديراً لدورها المحوري الفاعل في نهضة الدولة، والمساهمة في نموها وتطورها”.

وقالت:” كما كان لسموها الكريم دور هام وبارز في تأسيس جمعية المراة الظبيانية ، التي قامت بدور كبير في تأهيل النساء والفتيات، ونشر التعليم و محو الامية ، و تأهيلهن وتمكينهن، ليقمن بدورهن المنوط بهن في خدمة المجتمع، ودفع عجلة النمو والتطور التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابعت العتيبة بالقول:” و كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- دور بارز وكبير في تعزيز تواجد المرأة في المناصب القيادية ، حيث تواجدت بشكل بارز في مجلس الوزراء و المناصب الهامة في الهيئات والمؤسسات الحكومية و الهيئات الدبلوماسية على شكل سفيرات وقناصل، وايلائها الثقة في نشاطها وعملها ، مما مكنها على القيام بدورها بشكل المناسب والمطلوب”.

وقالت:” كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم المرأة الإماراتية عبر مبادراته وجهوده في دعم وتعزيز نشاط المرأة في مختلف القطاعات والمجالات بالدولة، مما كان له أثر واضح في تعزيز مكانة المراة ونشاطها البارز والملحوظ في كل موقع ومكان تتبوأ المناصب به”.

وأختتمت بالقول:” :” إن قيادة الامارات قد استثمرت في العنصر النسائي، وجرى اشراك المرأة في جميع القطاعات عبر مساندتها و تأهيلها لتكون قادرة وفاعلة في مجتمعها، كما تقوم المرأة بدور هام وبارز الى جانب الرجل في مختلف الميادين والقطاعات “.

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