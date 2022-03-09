FILE PHOTO: Fire is seen in Mariupol at a residential area after shelling amid Russia's invasion of Ukraine March 3, 2022, in this image obtained from social media. Twitter @AyBurlachenko via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT/File Photo

في 9 أيام من الحصار الروسي.. مقتل 1207 مدنيين في ماريوبول

2022-03-09 / 11:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، الأربعاء، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ تسعة أيام.

وفي فيديو له على تطبيق تلغرام قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو “تسعة أيام. تسعة أيام من الحصار المفروض على ماريوبول. (…) تسعة أيام: 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول. تسعة أيام من الإبادة للسكان المدنيين”، في حين ترزح المدينة تحت وطأة قصف عنيف للجيش الروسي طاول الأربعاء مستشفى للأطفال.

وكان مسؤولون أوكرانيون، قالوا إن غارة روسية ضربت مستشفى أطفال ومنشأة ولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد

وقال بيان من مجلس المدينة نشره على حسابه على فيسبوك، الأربعاء، إن المستشفى تعرض لدمار “هائل”.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر يقول إن هناك “أشخاصا، أطفالا تحت الأنقاض.” ووصف الغارة “بالوحشية.”

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