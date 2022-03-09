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عزيز اخنوش

اخنوش يتباحث مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي

2022-03-09 / 11:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هينتشل.

وقال هينتشل، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء ركز على مواضيع مهمة من بينها على الخصوص الوضع في المغرب والعالم في أعقاب تداعيات الأزمة في أوكرانيا على أسعار الطاقة، فضلا عن تأثير الجفاف.

وأضاف أن المباحثات تمحورت أيضا حول مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع، وكذا بشأن دعم البنك الدولي.

وبهذه المناسبة، ذكر هينتشل بأن برنامج البنك الدولي مع المغرب ينبني على ثلاث دعامات، منها دعم الأسر ذات الهشاشة في مجال خدمات الصحة والتعليم.

وأبرز أن الدعامة الثانية تتعلق بالفلاحة والعالم القروي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك مشروعا مهما للري في طور المصادقة عليه من قبل البنك الدولي لمواجهة ندرة المياه.

أما الدعامة الثالثة، يشير السيد هينتشيل، فتهم مشاريع لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية بالمغرب “الجيل الأخضر

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