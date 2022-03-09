حميد شباط يقود “حركة تصحيحية” للإطاحة ببنعلي من قيادة حزب “الزيتونة”

2022-03-09 / 11:05 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

قرر حميد شباط، الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس، خوض “حركة تصحيحية” داخل الحزب بهدف الإطاحة بالأمين العام للحركة، مصطفى بنعلي، عقب قرار الأخير بإعفاء شباط من مهامه كأمين عام جهوي لفاس مكناس.

جاء ذلك في إعلان تحت اسم “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية” وقعه حميد شباط إلى جانب بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، أبرزهم الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، حيث تدعو هذه الحركة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب.

وقالت الحركة في اعلانها إنه “لإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا للفضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشددة على أنها “حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.

وأوضح الإعلان ن “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، ووعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور، قررت وضع نهاية للتدبير القديم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رومانيا تجدد دعمها لجهود المغرب والأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء

رومانيا تجدد دعمها لجهود المغرب والأمم المتحدة لتسوية قضية…

2022-03-10 / 11:55 صباحًا
Photo of مصالحة الشباب مع السياسة تدفع الأحرار لفتح نقاش عمومي

مصالحة الشباب مع السياسة تدفع الأحرار لفتح نقاش عمومي

2022-03-10 / 10:03 صباحًا
Photo of اخنوش يتباحث مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي

اخنوش يتباحث مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا…

2022-03-09 / 11:25 مساءً
Photo of العاهل السويدي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية القائمة مع المغرب

العاهل السويدي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية القائمة مع…

2022-03-09 / 10:56 مساءً
Photo of “غواتيمالا ” تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

“غواتيمالا ” تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-09 / 10:25 مساءً
Photo of الجامعة العربية : اتفاق الصخيرات يبقى الإطار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

الجامعة العربية : اتفاق الصخيرات يبقى الإطار السياسي لتسوية…

2022-03-09 / 8:49 مساءً
Photo of الأحرار: المؤتمر الوطني نقطة تحوّل وانتقلنا من “مسار الثقة” لـ”مسار التنمية”

الأحرار: المؤتمر الوطني نقطة تحوّل وانتقلنا من “مسار الثقة”…

2022-03-09 / 8:17 مساءً
Photo of لعلج: المغرب يبقى “المعقل الوحيد للأمن” في جوار”الاتحاد الأوروبي”

لعلج: المغرب يبقى “المعقل الوحيد للأمن” في جوار”الاتحاد الأوروبي”

2022-03-09 / 8:04 مساءً
Photo of ” النعم ميارة ” يتباحث مع سفير تركيا بالمغرب

” النعم ميارة ” يتباحث مع سفير تركيا بالمغرب

2022-03-09 / 7:54 مساءً
Photo of فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

2022-03-09 / 6:50 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق