حميد شباط يقود “حركة تصحيحية” للإطاحة ببنعلي من قيادة حزب “الزيتونة”

هبة بريس _ الرباط

قرر حميد شباط، الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس، خوض “حركة تصحيحية” داخل الحزب بهدف الإطاحة بالأمين العام للحركة، مصطفى بنعلي، عقب قرار الأخير بإعفاء شباط من مهامه كأمين عام جهوي لفاس مكناس.

جاء ذلك في إعلان تحت اسم “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية” وقعه حميد شباط إلى جانب بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، أبرزهم الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، حيث تدعو هذه الحركة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب.

وقالت الحركة في اعلانها إنه “لإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت فعلا للفضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشددة على أنها “حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.

وأوضح الإعلان ن “الحركة التصحيحية داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، ووعيا منها بما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور، قررت وضع نهاية للتدبير القديم”.

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