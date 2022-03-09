البنتاغون : إرسال مقاتلات ميغ 29 لأوكرانيا مجازفة كبيرة

هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأربعاء أن إرسال مقاتلات ميغ 29 إلى أوكرانيا “مجازفة كبيرة”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحفي، إنه “من غير المرجح أن يغير إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا موازين القوى مقارنة بالقوة الجوية الروسية”.

وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الأميركي أبلغ نظيره البولندي بأن واشنطن “لا تدعم نقل مقاتلات إلى أوكرانيا”

وأوضح أن “أوكرانيا بحاجة لمضادات جوية وأخرى للمدرعات”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى “تستمر في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا”.

وأشار كيربي إلى أن “المضادات الأرضية وأخرى محمولة على الكتف تعمل بفاعلية في أوكرانيا”، ضد الغزو الروسي.

وأعلن كيربي أن ثلاثة آلاف جندي من مشاة البحرية الأميركية و20 ألف جندي من الدول الحليفة سيشاركون الأسبوع المقبل في تمرين بالنرويج، مبينا أن “220 طائرة وأكثر من 50 سفينة ستساهم في التمرين”.

الاتهامات الروسية

وعلق كيربي على الاتهامات الروسية للولايات المتحدة بشأن وجود مختبرات في أوكراينا بالقول إنها “سخيفة وتدعو للضحك”.

وأكد كيربي قوله” “نحن لا نطور أسلحة بيولوجية أو جرثومية وليس لدينا معلومات عن وجود مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا”

وبشأن نزوح المدنيين، قال كيربي إن بولندا “أبلت بلاء حسنا باستقبال أكثر من مليوني لاجئ أوكراني

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