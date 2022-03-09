رش البرتقال بمادة ممنوعة تصل البرلمان.. سؤال لوزير الفلاحة

2022-03-09 / 10:15 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سؤالا كتابيا حول الموضوع للوزير الوصي على قطاع الفلاحة، كما طلب عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية.

ووجه الفريق سؤاله إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال الموجه إلى السوق” مشيرا ذات الفريق أيضا إلى منع السلطات الهولندية توزيعه، بحجة احتوائه على المبيد الحشري المذكور، والممنوع من طرف الاتحاد الأوروبي.

وطلب الفريق الوقوف عن حقيقة هذا الموضوع، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكة من طرف المغاربة، وعن التدابير المتخذة للسهر على مراقبة استعمال المبيدات الحشرية المستعملة في المجال الفلاحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظاهرة الإعتداءات بالسلاح الابيض تعود من جديد لمدينة فاس

ظاهرة الإعتداءات بالسلاح الابيض تعود من جديد لمدينة فاس

2022-03-09 / 9:54 مساءً
Photo of تارودانت : إنقاذ ” لص” من موت محقق بداخل سوق أسبوعي

تارودانت : إنقاذ ” لص” من موت محقق بداخل…

2022-03-09 / 9:35 مساءً
Photo of ساكنة دوار عين عرصة ضواحي وزان تطالب تزويدها بالماء الصالح للشرب

ساكنة دوار عين عرصة ضواحي وزان تطالب تزويدها بالماء…

2022-03-09 / 8:59 مساءً
Photo of انتخاب مجلس بوعياش على رأس أمانة تحالف حقوقي عالمي

انتخاب مجلس بوعياش على رأس أمانة تحالف حقوقي عالمي

2022-03-09 / 7:14 مساءً
Photo of ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف

ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة…

2022-03-09 / 6:20 مساءً
Photo of بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة البيضاء سطات

بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة…

2022-03-09 / 5:29 مساءً
Photo of وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر”

وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال…

2022-03-09 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-09 / 4:40 مساءً
Photo of تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

2022-03-09 / 4:05 مساءً
Photo of وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في القطاع

وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في…

2022-03-09 / 2:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق