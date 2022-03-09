رش البرتقال بمادة ممنوعة تصل البرلمان.. سؤال لوزير الفلاحة

هبة بريس _ الرباط

وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سؤالا كتابيا حول الموضوع للوزير الوصي على قطاع الفلاحة، كما طلب عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية.

ووجه الفريق سؤاله إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول “ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال الموجه إلى السوق” مشيرا ذات الفريق أيضا إلى منع السلطات الهولندية توزيعه، بحجة احتوائه على المبيد الحشري المذكور، والممنوع من طرف الاتحاد الأوروبي.

وطلب الفريق الوقوف عن حقيقة هذا الموضوع، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكة من طرف المغاربة، وعن التدابير المتخذة للسهر على مراقبة استعمال المبيدات الحشرية المستعملة في المجال الفلاحي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0