ظاهرة الإعتداءات بالسلاح الابيض تعود من جديد لمدينة فاس

هبة بريس _ فاس

تعرض مواطن يقطن بحي بورمانة كان على متن سيارته الرباعية الدفع قرب العنبرة ، لاعتداء همجي بواسطة السلاح الابيض في واضحة النهار من طرف أشخاص كانوا على متن دراجات نارية حسب ما صرح به المتضرر ل ” هبة بريس ” .

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية بفاس بالدائرة الثامنة تحقيقا عاجلا في الموضوع بعد توصلها بإشعار حول الحادث ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيهم و إصدار مذكرة بحث في حقهم لتقديمهم للعدالة .

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