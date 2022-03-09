بلينكن يرحب بدعم الإمارات لزيادة إنتاج النفط

هبة بريس _ وكالات

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعلان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده تدعم زيادة إنتاج النفط لتعويض ارتفاع الأسعار.

وقال بلينكن إنه “من المهم بالنسبة لأوبك + للدول المنتجة للنفط، زيادة إنتاج النفط من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات وفيرة من الطاقة حول العالم”.

وبحسب وزارة الخارجية فإن بلينكن “كرر أهمية التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وأهمية بناء استجابة دولية قوية لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي المتعمد وغير المبرر وغير القانوني”، كما شدد على “التزام الولايات المتحدة بمساعدة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية القوية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة”.

ويأتي تصريح بلينكن، بعد أن قال العتيبة، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة “أوبك” على النظر في مستويات إنتاج أعلى، مضيفا: “لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة موردا موثوقا ومسؤولا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاما، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي

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