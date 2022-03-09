تارودانت : إنقاذ ” لص” من موت محقق بداخل سوق أسبوعي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجا أحد اللصوص من موت محقق بأحد الاسواق الأسبوعية بمنطقة أولاد برحيل بإقليم تارودانت، بعد ما وجد نفسه محاصرا بالعشرات من المواطنين، بعضهم يحمل الحجارة والبعض الآخر ” الهراوات”، ولم يستطع النجاة من قبضتهم، بعد أن أصيب بجروح وردود في جسمه، كاد يفقد أنفاسه، لولا تدخل مصالح الدرك في آخر لحظة لتخليصه من قبضة المواطنين.

المشتبه فيه، يتحدر من أحد مناطق تارودانت، قام بسرقة اموال شخص بداخل السوق، قبل أن يفتضح أمره، ليك نفسه في أصعب إمتحان في حياته، بعد محاصرته وسط هتافات إستدعت تدخل رجال الدرك، وتوقيفه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاجات، قبل إحالته على انظار النيابة العامة .

وكانت ظاهرة قتل ” اللصوص” قد إختفت لعقود من الاسواق الأسبوعية بالاقليم، قبل أن تعود من جديد، مما يستدعي تواجد الامن بالاسواق حتى لا تزهق الارواح، عوض تطبيق القانون وتقديم اللصوص الى

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