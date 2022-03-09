ساكنة دوار عين عرصة ضواحي وزان تطالب تزويدها بالماء الصالح للشرب

هبة بريس - مكتب طنجة

يعاني سكان دوار عين عرصة بجماعة تروال ضواحي وزان، من عدم ربط بعض المساكن بشبكة الماء الصالح للشرب رغم الوعود التي تلقوها من المسؤولين.

ووجه عشرات السكان من دوار عين عرصة عريضة موقعة الى رئيس الجماعة الترابية لجماعة تروال يطالبونه فيها بربط المساكن بالماء الصالح للشرب علما ان الدوار المذكور يتوفر على شبكة الماء الصالح للشرب حيث تستفيد منها بعد المنازل فقط .

وينص الفصل الـ31 من الدستور المغربي على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0