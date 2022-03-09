أطفال تحت الأنقاض”.. غارة روسية على مستشفى توليد في اوكرانيا

2022-03-09 / 7:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون إن غارة روسية ضربت مستشفى أطفال ومنشأة ولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان من مجلس المدينة نشره على حسابه على فيسبوك، الأربعاء، إن المستشفى تعرض لدمار “هائل”.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر يقول إن هناك “أشخاصا، أطفالا تحت الأنقاض.” ووصف الغارة “بالوحشية.”

من جانبه، أوضح نائب رئيس مكتب زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو، أن السلطات تحاول تحديد عدد الأشخاص الذين قد يكونوا قد قتلوا أو أصيبوا.

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