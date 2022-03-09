فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

هبة بريس _ الرباط

عاود حزب ” فوكس ” الحديث عن المغرب بطريقة عدائية اذ حذّر من أن يقوم الاخير بتنفيذ اجتياح عسكري لكل من مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، باستغلال الوضع الدولي الحالي حيث تتجه كل الأنظار إلى الأزمة الأوكرانية والاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وجدد “فوكس” مطلبه للحكومة الإسبانية بزيادة الدعم الأمني لمدينتي سبتة ومليلية ووضع عناصر إضافية للجيش هناك، بسبب ما يصفه بـ”التهديد المغربي” للمدينتين، كما جدد مطلبه أيضا بضرورة قيام إسبانيا بالعمل على ضم المدينتين إلى حلف “الناتو” لحمايتهما.

ويستغل حزب “فوكس” كل فرصة لبث سمومه العنصرية ونفثها ضد الإسبان من أصول مغاربية أو إفريقية أو مسلمة، الا انه في الايام الاخيرة اتضح از فوكس ازبد في الهجوم على المغرب

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