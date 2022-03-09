فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

2022-03-09 / 6:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عاود حزب ” فوكس ” الحديث عن المغرب بطريقة عدائية اذ حذّر من أن يقوم الاخير بتنفيذ اجتياح عسكري لكل من مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، باستغلال الوضع الدولي الحالي حيث تتجه كل الأنظار إلى الأزمة الأوكرانية والاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وجدد “فوكس” مطلبه للحكومة الإسبانية بزيادة الدعم الأمني لمدينتي سبتة ومليلية ووضع عناصر إضافية للجيش هناك، بسبب ما يصفه بـ”التهديد المغربي” للمدينتين، كما جدد مطلبه أيضا بضرورة قيام إسبانيا بالعمل على ضم المدينتين إلى حلف “الناتو” لحمايتهما.

ويستغل حزب “فوكس” كل فرصة لبث سمومه العنصرية ونفثها ضد الإسبان من أصول مغاربية أو إفريقية أو مسلمة، الا انه في الايام الاخيرة اتضح از فوكس ازبد في الهجوم على المغرب

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‫17 تعليقات

  1. كل ما يهمنا في الأمر هو استرجاع سبتة ومليلية المحتلتين من الاسبان مكفايا استغلال استعماري لقد سئمنا من هاته الوضعية..

  2. سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين محتلتين من طرف الاسبان لكن المغرب لن يتخلى عنهما وعن اي شبر اين ما كان من ترابه دون تحريره واسترجاعه الى الوطن الام فما هي الا مسالة وقت فقط على الاسبان ان لا يغروا ويضعوا ذلك في حسبانهم مهما طال الزمن عن قضية المدينتين السليبتين انهما ستعودان الى اصحابها الاصليين والحقيقيين المملكة المغربية ولا مفر من ذلك

  3. نتمنى من الحكومتين المغربية والإسبانية الجلوس الى طاولة الحوار من أجل مناقشة الموضوع الذي طالما استمرت قضيته لسنوات ..

  10. ليست سبتة و مليلية فهناك ما يزيد عن 30 جزيرة مغربية مستعمرة في قبضة الاسبان . إلا أن هذه الأخيرة لا تزالت في قبضة الإستعمار المذكور سابقاً…

  11. شبابنا يضحي بنفسه من اجل عبور السياج للدخول الى سبتة و مليلية المحتلتين رغم ان المدينتين مغربيتان تاريخيا الا أنهما لا زالتا مستعمرتان…

  12. ان لم يكن هناك حلا مناسبا سيلتجا المغرب الى طرق عنيفة وذالك من اجل استرجاع أراضيه المغتصبة وسوف يبقى يكافح عنهم إلى آخر ساعة في حياته..

  13. ان الوضع الراهن في سبتة و مليلية لا يبشر بالخير وذالك للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المحتلتين راجع إلى الهجرة السرية التي تكاثرت بها مما أدى إلى تدهور حالتها الاقتصادية والاجتماعية …

  16. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل في هذآ المستعمر الذي اخذ منا جزءا من اراضينا التي تعتبر جزءا لا يتجزء من اراضينا ..

  17. نتمنى من إسبانيا الإعتراف الرسمي بمغربية الصحراء و اتخاذ قرارات جريئة لإرجاع سبتة و مليلية للمملكة حتى يعم الإستقرار الأبدي و حسن جوار شامل. الإسبان يعرفوننا جيدا سوف ينعمون بفرص تعاون و استثمار لا مثيل لها إذا قاموا بهاته الخطوة الجريئة.

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