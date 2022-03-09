وفاة صاحب أول قلب خنزير بعد شهرين من العملية

2022-03-09 / 6:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

بعد شهرين على أول عملية لزراعة قلب خنزير في جسد بشري، توفي المريض الذي أجريت له العملية، وفقا لما أعلن الأربعاء مستشفى ماريلاند في الولايات المتحدة حيث أجريت الجراحة.

ولم يذكر الأطباء السبب الدقيق لوفاة ديفيد بينيت (57 عاما) يوم الثلاثاء في المركز الطبي بمستشفى جامعة ميريلاند. واكتفوا بالقول إن حالته بدأت في التدهور قبل عدة أيام.

وأشاد نجل بينيت بالمستشفى لقيامها بالعملية، قائلاً إن الأسرة تأمل في أن تساعد في بذل المزيد من الجهود لإنهاء نقص الأعضاء.

وسعى الأطباء لعقود إلى استخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع لإنقاذ حياة البشر. وكان بينيت، وهو عامل من ولاية ماريلاند ، مرشحًا لهذه المحاولة الجديدة فقط لأنه كان يواجه موتًا محققًا – وغير مؤهل لعملية زراعة قلب بشري، وكان طريح الفراش وعلى أجهزة الإبقاء على قيد الحياة

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