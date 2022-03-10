منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض

2022-03-10 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى تسهيل وصول النساء إلى الإجهاض قدر الإمكان، معتبرة أن القيود لا تقلل من عدد حالات الإجهاض بل تزيد من مخاطرها.

وقال المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كريغ ليسنر في بيان “نوصي بتوفير القدرة للنساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجن إليها”.

وأصدرت الوكالة الأممية هذا البيان بعد مراجعة جميع توصياتها الصحية المتعلقة بإجراءات الإجهاض وما يحيط بها من مشورة ومتابعة.

هذه التوصيات واسعة وباتت تشمل على سبيل المثال، التحفيز على تطوير الاستشارات عن بُعد للتوجيه، لكنها تشكل خصوصا فرصة لمنظمة الصحة العالمية للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض.

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‫21 تعليقات

  1. يجب وضع فصل قانوني يحث على محاربة ظاهرة الإجهاض والتحدث به في قبة البرلمان لوقف هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تدهور صحة الأم مع تنسيق وزارة الصحة…

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