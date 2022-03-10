منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض
هبة بريس - وكالات
دعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى تسهيل وصول النساء إلى الإجهاض قدر الإمكان، معتبرة أن القيود لا تقلل من عدد حالات الإجهاض بل تزيد من مخاطرها.
وقال المسؤول في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كريغ ليسنر في بيان “نوصي بتوفير القدرة للنساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجن إليها”.
وأصدرت الوكالة الأممية هذا البيان بعد مراجعة جميع توصياتها الصحية المتعلقة بإجراءات الإجهاض وما يحيط بها من مشورة ومتابعة.
هذه التوصيات واسعة وباتت تشمل على سبيل المثال، التحفيز على تطوير الاستشارات عن بُعد للتوجيه، لكنها تشكل خصوصا فرصة لمنظمة الصحة العالمية للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض.
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21 تعليقات
إن الاجهاض يسبب في بعض الأحيان إلى الوفاة..يجب على الأطباء أن يمنعوا الإجهاض في جميع المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة…
إن مكانة المرأة في الإسلام مكانة مرموقة .. لهذا يجب على المجتمع ان يرحمها؛ لأنها سهلة المنال ولا حولة لها ولاقوة لها…مما يسبب لها حمل غير شرعي وتلتجؤ إلى الإجهاض…
كمال قال تعالى في كتابه الكريم (…ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم…..) هذآ يدل على ان الله سبحانه وتعالى حرم الإجهاض .. .
إنه موضوع يثير الجدل بين الأطباء الذين يشتغلون في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة ؛ وبالاخص العيادات التي تلهب أموال باهضة من أجل كسبها من عملية الإجهاض ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
وتبقى المرأة هي الأم والخالة والعمة والزوجة والاخت لهذا يجب احترامها في المجتمع وعدم التحرش بها حتى لاتصبح ضحية المجتمع الذي لا يرحمها ويكون هذا سبب لها حمل غير شرعي وما يكون أمامها سوى الإجهاض الذي يسبب لها ضرر في صحتها…
يجب على المنظمة الصحة العالمية أن تجد حلا للحد من ظاهرة الإجهاض التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المرأة…
إن هذه التوصيات الواسعة أصبحت تشمل التحفيز على تطوير التوجيه لأنها تشكل فرصة لمنظمة الصحة العالمية للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض….
وهل الدولة المغربية طبقت قوانين الإجهاض؟؟؟؟ واعطت المرأة حقها كما ينبغي وكما أمر بها الإسلام..من الإجابة ولكم الغموض!!!!!
ومن المؤسف الشديد جل النساء يتعرضن
إلى الإجهاض ويعرضن صحتهن إلى الخطر ربما هناك عوامل تؤدي لذالك إما حالة صحية خطيرة لايمكنها إكمال حملها مما يسبب لها الإجهاض أو هناك احتمال التحرش…
وزارت الصحة العالمية ستتبرء منا كما تبرء ابليس ممن دعاهم للكفر ورد عليهم انا لم اكفر بربي واني بريء مما تشركون
إذا تطرقنا له من جانب الديني فهو حرم الله قتل النفس بغير حق ..فحرم الإجهاض الم يكن خطر على صحة الأم…
ربما يتخلون عن المبادئ والسلوكيات التي أمرنا بها الإسلام لأننا في الأواني الأخيرة لا حظنا كثرة ظاهرة الإجهاض ولا ندري ما الاسباب المسببة لذالك.
اليوم أصبح الإحتفال باليوم العالمي للمرأة كوسيلة إيجابية استراتيجية جديدة وخروجها إلى العالم بكلمة واحدة وهي كرامتها وتحصينها أمام الرأي العام العالمي …لهذا يجب على المنظمة الصحة العالمية أن تسيطر على الإجهاض الذي يكون من ورائه التحرش بها… وووووو.
ربما تلتجؤ المرأة إلى الإجهاض بخجولها أمام المجتمع المغربي الذي لا يرحمها وهو نسب ابنها المجهول الهوية…
نحن لا مع القوانين والأنظمة الغربية بل مع قوانين الشرعية الإسلامية التي تحث على محاربة ظاهرة الإجهاض..
إذا اسندت الأمور إلى الإجهاض وهذا راجع إلى صحة الأم قبل كل شيء…
إن الحالة التي يسببها الإجهاض تكون حالة مزرية بسبب صعوبة عملية الإجهاض إما يكون ارتفاع الضغط ولهذا الاسلام لاينصح بذالك لان من ورائه مضاعفات خطيرة بالنسبة للأم…
يجب دراسات عليا ممتازة جدا للتوعية الصحية من أجل حماية صحة الأم..
ربما الفساد والابتزاز والتعسف والتحرش والتبرج من مسببات الإجهاض.. لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات النساء اللواتي بتعرضن لهذه الاسباب التي أشارت لها لأنها ضحية المجتمع المغربي الذي لايرحم…وهذا ما يؤدي بكثرة الإجهاض في المغرب….
يجب الحد الادنى من هذه الظاهرة الإجهاض الذي يسبب تدهور صحي لصحة الأم..وكثرة التوعية الصحية لهذا الموضوع الحساس بدقة بالغة الأهمية.