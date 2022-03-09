بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالأغلبية، على 45 اتفاقية تعاون وشراكة وبرمج مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية تناهز الثلاث ملايير درهم والتي ستعود بالنفع على تنمية الجهة التي تساهم بغلاف مالي قدره 1,3 مليار درهم فيما بلغت حصة الشركاء 1,628مليار درهم.

وتتعلق هذه المشاريع التنموية بأربع محاور، منها محور التشغيل والمقاولة والابتكار والاستثمار والاجيال الصاعدة، حيث تمت المصادقة على17 قرارا بتكلفة مالية قدرها 283 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 188,6 مليون درهم .

كما صودق على اتفاقيات ضمن محور إدماج العالم القروي، و تمت المصادقة على6 قرارات تهم 132 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 63,84 مليون درهم.

ثم هنالك محور الجاذبية الاجتماعية والثقافية وإطار العيش بما فيها الصحة والتعليم والرياضة، حيث تمت المصادقة على 25 قرارا تكلف 1,43 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 508,5 مليون درهم.

و كذلك محور التنقل الجهوي والبنيات التحتية، حيث تمت المصادقة على 7 قرارات بتكلفة 1,1 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 334,2 مليون درهم.

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