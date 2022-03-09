الصورة تعبيرية

بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة البيضاء سطات

2022-03-09 / 5:29 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالأغلبية، على 45 اتفاقية تعاون وشراكة وبرمج مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية تناهز الثلاث ملايير درهم والتي ستعود بالنفع على تنمية الجهة التي تساهم بغلاف مالي قدره 1,3 مليار درهم فيما بلغت حصة الشركاء 1,628مليار درهم.

وتتعلق هذه المشاريع التنموية بأربع محاور، منها محور التشغيل والمقاولة والابتكار والاستثمار والاجيال الصاعدة، حيث تمت المصادقة على17 قرارا بتكلفة مالية قدرها 283 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 188,6 مليون درهم .

كما صودق على اتفاقيات ضمن محور إدماج العالم القروي، و تمت المصادقة على6 قرارات تهم 132 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 63,84 مليون درهم.

ثم هنالك محور الجاذبية الاجتماعية والثقافية وإطار العيش بما فيها الصحة والتعليم والرياضة، حيث تمت المصادقة على 25 قرارا تكلف 1,43 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 508,5 مليون درهم.

و كذلك محور التنقل الجهوي والبنيات التحتية، حيث تمت المصادقة على 7 قرارات بتكلفة 1,1 مليار درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 334,2 مليون درهم.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف

ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة…

2022-03-09 / 6:20 مساءً
Photo of وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر”

وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال…

2022-03-09 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-09 / 4:40 مساءً
Photo of تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

2022-03-09 / 4:05 مساءً
Photo of وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في القطاع

وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في…

2022-03-09 / 2:51 مساءً
Photo of إيقاف 3 أشخاص نصبوا على راغبين في الهجرة السرية بطنجة

إيقاف 3 أشخاص نصبوا على راغبين في الهجرة السرية…

2022-03-09 / 2:11 مساءً
Photo of وزارة الصحة تختار 2786 مسافر بالمطارات لإجراء الكشوفات السريعة

وزارة الصحة تختار 2786 مسافر بالمطارات لإجراء الكشوفات السريعة

2022-03-09 / 1:42 مساءً
Photo of بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي المنتجات غير المدعمة”

بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي…

2022-03-09 / 12:49 مساءً
Photo of زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة بالبيضاء

زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة…

2022-03-09 / 12:38 مساءً
Photo of معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في السنوات المقبلة

معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في…

2022-03-09 / 12:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق