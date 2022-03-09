مكتب الرئيس الأوكراني: زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع بوتين

2022-03-09 / 5:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن نائب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، إيغور جوفكفا، أن كييف توجهت إلى المستشار الألماني أولاف شولتز للمساعدة في تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي.

وقال جوفكفا لوكالة “بلومبيرغ”: “المفاوضات الجادة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع الروس ستكون ممكنة على المستوى الرئاسي، ورئيسي مستعد لذلك. ويجب أن يساعدنا الشركاء الدوليون في تنظيم مثل هذا الاجتماع”.

وأشار إلى “وجود حديث مع المستشار الألماني لتنظيم مثل هذا الاجتماع”.

وقال نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إن “كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا”، مشيرا إلى أن الضمانات من “روسيا وحدها لا تكفي”.

وعقدت روسيا وأوكرانيا في السابق ثلاث جولات من المفاوضات. وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية، لكن الممرات الإنسانية لم تعمل بشكل كامل.

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