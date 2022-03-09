صمد صدق يفرج عن “مليتيني”

2022-03-09 / 4:30 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي “صمد صدق”​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “مليتيني”، في تعاون هو الأول مع شركة الإنتاج الكويتية “شاهين ميوزيك”.

الأغنية من كلمات وألحان “مروان أصيل”، وتوزيع “أمين العبيدي”، في حين أشرف على إخراج الكليب “حسن الكرفطي”.

وتعد هذه الأغنية هي الثانية في مشوار “صمد” الفني، حيث طرح أولى أغنياته تحت عنوان “كوني ليا” السنة الماضية، والتي تعامل من خلالها مع المؤلف والملحن نفسه “مروان أصيل”.

و قال الفنان “صمد صدق” أنه سعيد باختياره ضمن ثلة من نجوم الموسيقى في الوطن العربي، للانضمام إلى شركة “شاهين ميوزيك”، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون إضافة نوعية للطرفين، ومحفزة للإبداع وللعطاء في المستقبل.

و أضاف أنه تم اكتشاف موهبته في المرحلة الابتدائية بين أصدقائه وعائلته، قبل أن يدخل تجربة الغناء عبر إعادة أداء مجموعة من أغاني النجوم والتي لقيت استحسانا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر دخول المجال الفني بشكل احترافي في 2021.

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