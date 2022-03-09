تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا
انخفضت معاملات المختبرات الخاصة التي تقدم خدمة الكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بسبب قلة الإقبال عليها مقارنة بما كان عليه الأمر في فترات سابقة.
و لوحظت مؤخرا حركية عادية أمام عدد من المختبرات البيولوجية التي كانت خلال فترات ذروة الجائحة تشهد اكتظاظا و طوابير طويلة ببواباتها لإجراء كشوفات كورونا.
هذا التراجع في الإقبال على تحاليل pcr مرده لتحسن الوضع الوبائي في بلادنا و كذا إلغاء عدد من الدول لنتائج “بي إس ار” من لائحة الشروط التي يتعين على المسافرين الإدلاء بها في المنافذ الحدودية.
و لم يتجاوز عدد الكشوفات المخبرية التي أجريت كمثال في الأربع و عشرون ساعة الماضية حاجز العشرة آلاف و بالضبط تم إجراء 9338 كشف وفق معطيات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، علما أن مجموع التحاليل المنجزة منذ بداية الجائحة بالمغرب وصل لرقم 11 مليون و 123 ألف و 624 كشف مخبري.
تعليق واحد
المختبرات شفارة يمتصون دماء الناس ،هناك دول أوروبية الغت تحليلة PCR ،بخصوص كندا فقط بالتحليلة السريعة antigénique ثمنها فقط 200 درهم ،أتمنى الغاء كل التحليلات مادام الناس ملقحين.والا فما فائدة التلقيح ثم تفرضون على الناس تحليلة PCR !!