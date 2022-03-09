تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انخفضت معاملات المختبرات الخاصة التي تقدم خدمة الكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بسبب قلة الإقبال عليها مقارنة بما كان عليه الأمر في فترات سابقة.

و لوحظت مؤخرا حركية عادية أمام عدد من المختبرات البيولوجية التي كانت خلال فترات ذروة الجائحة تشهد اكتظاظا و طوابير طويلة ببواباتها لإجراء كشوفات كورونا.

هذا التراجع في الإقبال على تحاليل pcr مرده لتحسن الوضع الوبائي في بلادنا و كذا إلغاء عدد من الدول لنتائج “بي إس ار” من لائحة الشروط التي يتعين على المسافرين الإدلاء بها في المنافذ الحدودية.

و لم يتجاوز عدد الكشوفات المخبرية التي أجريت كمثال في الأربع و عشرون ساعة الماضية حاجز العشرة آلاف و بالضبط تم إجراء 9338 كشف وفق معطيات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، علما أن مجموع التحاليل المنجزة منذ بداية الجائحة بالمغرب وصل لرقم 11 مليون و 123 ألف و 624 كشف مخبري.

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