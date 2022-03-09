الصورة تعبيرية

تحسن الوضع الوبائي يخفض معاملات المختبرات الخاصة بكشوفات كورونا

2022-03-09 / 4:05 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

انخفضت معاملات المختبرات الخاصة التي تقدم خدمة الكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة بسبب قلة الإقبال عليها مقارنة بما كان عليه الأمر في فترات سابقة.

و لوحظت مؤخرا حركية عادية أمام عدد من المختبرات البيولوجية التي كانت خلال فترات ذروة الجائحة تشهد اكتظاظا و طوابير طويلة ببواباتها لإجراء كشوفات كورونا.

هذا التراجع في الإقبال على تحاليل pcr مرده لتحسن الوضع الوبائي في بلادنا و كذا إلغاء عدد من الدول لنتائج “بي إس ار” من لائحة الشروط التي يتعين على المسافرين الإدلاء بها في المنافذ الحدودية.

و لم يتجاوز عدد الكشوفات المخبرية التي أجريت كمثال في الأربع و عشرون ساعة الماضية حاجز العشرة آلاف و بالضبط تم إجراء 9338 كشف وفق معطيات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، علما أن مجموع التحاليل المنجزة منذ بداية الجائحة بالمغرب وصل لرقم 11 مليون و 123 ألف و 624 كشف مخبري.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف

ضحايا “البوليساريو” يسائلون الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة…

2022-03-09 / 6:20 مساءً
Photo of بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة البيضاء سطات

بميزانية 300 مليار.. المصادقة على 45 مشروع تنموي بجهة…

2022-03-09 / 5:29 مساءً
Photo of وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر”

وزير النقل: “73 في المئة من الرخص تخضع للاستغلال…

2022-03-09 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 72 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-09 / 4:40 مساءً
Photo of وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في القطاع

وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في…

2022-03-09 / 2:51 مساءً
Photo of إيقاف 3 أشخاص نصبوا على راغبين في الهجرة السرية بطنجة

إيقاف 3 أشخاص نصبوا على راغبين في الهجرة السرية…

2022-03-09 / 2:11 مساءً
Photo of وزارة الصحة تختار 2786 مسافر بالمطارات لإجراء الكشوفات السريعة

وزارة الصحة تختار 2786 مسافر بالمطارات لإجراء الكشوفات السريعة

2022-03-09 / 1:42 مساءً
Photo of بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي المنتجات غير المدعمة”

بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي…

2022-03-09 / 12:49 مساءً
Photo of زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة بالبيضاء

زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة…

2022-03-09 / 12:38 مساءً
Photo of معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في السنوات المقبلة

معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في…

2022-03-09 / 12:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق