لأول مرة منذ 15 عاما.. الرئيس الإسرائيلي في تركيا

هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة من هذا النوع منذ 15 عاما، قال إنها تهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وكان في استقبال هرتصوغ لدى وصوله إلى مطار أسن بوغا، الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ومسؤولون آخرون.

وتستغرق زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا يومين وتبدأ بالتوجه إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، ومن ثم المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان وهرتصوغ مؤتمرا صحفيا عقب ترؤسهما اجتماعا لوفدي البلدين.

وقبل إقلاعه إلى تركيا من مطار بن غوريون قال هرتصوغ: “العلاقات بين البلدين مهمة لإسرائيل ومهمة لتركيا ومهمة للمنطقة كلها”.

وأضاف: “شهدت علاقة إسرائيل وتركيا فترات صعود وهبوط ولحظات صعبة في السنوات الأخيرة. لن نتفق على كل شيء، لكن سنحاول إعادة بناء العلاقات بطريقة مدروسة وحذرة”.

وتابع: “في الوقت الذي يتم فيه تقويض النظام العالمي يجدر الحفاظ على الاستقرار في منطقتنا، شددت على هذا الأمر في اليونان وقبرص خلال الأسبوعين الماضيين في مباحثات مع قادة المنطقة”.

وذكر هرتصوغ: “زيارتي نسقت بشكل كامل مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ومع وزير الخارجية، يائير لابيد، ومكاتبهما، وآمل بعد الزيارة في البدء بعملية جدية مع تركيا، وبمحادثة معمقة على مستويات مختلفة… آمل في التوصل إلى تقدم في العلاقات ونتائج ايجابية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0