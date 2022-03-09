وزير النقل يستعرض إجراءات دعم تنافسية المقاولات العاملة في القطاع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استعرض محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك الإجراءات و التدابير التي سيتم العمل بها لدعم تنافسية و قدرات المقاولات العاملة في قطاع النقل قصد تحسين خدماتها و تجويدها.

و تطرق عبد الجليل خلال مداخلة له بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بالغرفة الثانية للبرلمان للسبل الكفيلة بتحسين خدمة النقل العمومي و السياحي بالمغرب.

و أكد المسؤول الوزاري أن عدد مقاولات النقل العاملة في القطاع يبلغ 1700 مقاولة تشغل حوالي 15 ألف شخصا بصفة مباشرة منها حوالي ستة آلاف سائق، فيما يبلغ عدد المركبات حوالي 2400 مركبة، ويصل عدد المحطات الطرقية على الصعيد الوطني إلى 64 محطة للمسافرين.

و شدد وزير النقل و اللوجيستيك على أنه قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل، من ضمنها تمديد برنامج تجديد الحظيرة بمبلغ سنوي يقدر ب 250 مليون، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وتحديد المساطر المتبعة لتسوية الملفات.

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