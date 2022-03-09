مزور تترأسُ لقاءً تواصلياً مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات

هبة بريس - الرباط

ترأست غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم أمس الثلاثاء 08 مارس 2022، لقاء تواصليا مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية (RCI) بحضور السيدة ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وقال بلاغ صحفي أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وكذا الدور الفعال الذي يضطلع به أعضاء الشبكة من أجل تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الوزارات في مجال تعزيز ثقافة الإنصاف والمساواة بالإدارة العمومية. كما تم إجراء دراسة استقصائية، ووضع استراتيجية للتواصل من أجل تعزيز ثقافة المساواة في الوظيفة العمومية، بهدف تكريس المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية في الوظيفة العمومية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على التزام الوزارة بدعم الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، ووضع الوسائل اللازمة لدعم ومرافقة شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل تحقيق المساواة المهنية بين المرأة والرجل في الإدارة المغربية.

كما ذكرت الوزيرة بالمنجزات والجهود المبذولة في سبيل تحسين تمثيلية المرأة المغربية في الإدارة العمومية، والتي تُترجمها النسب المُحققة، حيثُ تمثل المرأة المغربية الموظفة حوالي 42٪ من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة، 83٪ منهن من الأس، وهو ما يجعل النساء الموظفات في صميم المشاريع الإصلاحية في الإدارة العمومية. كما عرف معدل تأنيث مناصب المسؤولية تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16٪ سنة 2012 إلى 25 ٪ سنة 2021.

وقالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مداخلتها بأن ولوج النساء لمناصب المسؤولية ولمراكز القرار يُشكل محوراً استراتيجياً ذا أولوية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يُقابله انخراط كبير من قبل المغرب الذي صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والذي انخرط من خلالها في تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

كما عرف اللقاء عرضاً قدمتهُ منسقة شبكة التشاور المشتركةبين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية (RCI)، السيدة لطيفة بنعياد، همَّ حصيلة المنجزات واستعراض خطط العمل.

وكان هذا اللقاء، مناسبة للتطرق لتنزيل استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، حيث عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتعاون مع أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات، على إعداد دفتر التحملات النموذجي لدور الحضانة وكذا إصدار منشور حول إقامة دور الحضانة بالقطاعات الحكومية، لتعميم إنشاء دور حضانة في الإدارات العمومية على الصعيدين المركزي والإقليمي وتشجيع النساء الموظفات على تقلد مناصب المسؤولية.

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