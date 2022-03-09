زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، ممرضة متدربة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جواز تلقيح عن طريق إدراج بيانات شخص غير ملقح في قاعدة البيانات للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.

وكانت المشتبه فيها قد أقدمت على إدراج هوية شخص يتواجد خارج المغرب ضمن قاعدة البيانات الوطنية للأشخاص الملقحين ليتمكن من السفر عبر المعابر الحدودية، بعدما استغلت دعامة إلكترونية خاصة بالنظام المعلوماتي للتلقيح، وضعت رهن إشارتها خلال مزاولتها لمهامها بأحد مراكز التلقيح بمدينة الدار البيضاء، وذلك مقابل مبالغ مالية تسلمتها من إحدى قريبات المعني بالأمر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على العدالة صباح يومه الأربعاء.

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