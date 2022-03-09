معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في السنوات المقبلة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استعرض عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء سطات الخطوط العريضة لمخطط إصلاح الدار البيضاء و عدد من مناطق الجهة، حيث تعهد بأن يتم العمل بالشكل الأمثل لجعل العاصمة الاقتصادية من المدن الحديثة في المستقبل القريب.

حديث معزوز كان على هامش ترؤسه لدورة مجلس جهة الدار البيضاء سطات العادية لشهر مارس و التي احتضنها مقر عمالة إقليم بنسليمان بحضور سعيد احميدوش، والي الجهة و سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان.

و أوضح معزوز خلال ذات المداخلة أهمية ورش الجهوية المتقدمة الطموح الذي يعد واحدا من بين أبرز المشاريع الإصلاحية التي التزمت بها المملكة، تجسيدا للإرادة الملكية في تحقيق التنمية المندمجة بالمغرب وتوطيد دعائمها.

وأكد رئيس المجلس بأن الجهة تنكب حاليا على إعداد برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 الذي يعد وثيقة مرجعية استراتيجية سيتم إنجازها في إطار مقاربة تشاركية وعبر عدة مراحل أهمها تحديث التشخيص الجهوي والمعلومات اللازمة لإنجاز برنامج التنمية الجهوية الجديد.

كما يروم البرنامج تحديث الرؤية الاستراتيجية مع مراعاة السياق الحالي الذي تطبعه أزمة متعددة الأبعاد مع الأخذ بعين الاعتبار للمخرجات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد وتحديد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية وتطوير برامج العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية وكذلك وضع إطار تعاقدي مع الأطراف المعنية وتحديد طريقة مناسبة للحكامة لكل مشروع.

و بخصوص إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يوجد في مراحله النهائية، أكد معزوز على أهمية هذا الإطار المرجعي الإستشرافي لمعالم جهة الغد في أفق 25 سنة القادمة

و يعد التصميم وفق ذات المسؤول بمثابة خارطة طريق تبرز الرؤية والتوجهات الإستراتيجية ومدى بلورتها إلى برامج ومشاريع مهيكلة من أجل بناء مستقبل واعد للجهة وتحقيق إشعاع على الصعيدين الوطني والدولي من خلال استثمار وتثمين ما تزخر به الجهة.

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