ناصر بوريطة

بحضور بوريطة.. بدء أعمال مجلس جامعة الدول العربية

2022-03-09 / 12:12 مساءً
2
هبة بريس

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية ( 157) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المغرب في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقبيل الاجتماع عقدت ثلاث اجتماعات وزارية للجان المختصة المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية لمتابعة تطورات الأزمات في المنطقة.

وهكذا انعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية ؛ واللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذا اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن وعضوية كل من المغرب والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والجزائر وتونس.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، الذي قدم عرضا استعرض فيه الوضع الحالي للوكالة والعجز المالي الذي تعاني منه، حيث دعا الدول العربية والمانحة لتقديم المزيد من الدعم حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

ويناقش وزراء الخارجية العرب أحد عشر بندا، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية ؛ وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين الماضيتين وملف التحضير للقمة العربية المقبلة.

كما تحضر تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في جدول أعمال الاجتماع، حيث يتابع الوزراء العرب التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ؛ والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ؛ ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ؛ والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.

وفي مجال الأمن القومي العربي، يبحث الاجتماع تطورات الوضع في كل من لبنان ؛ وسوريا وليبيا واليمن؛ واحتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث ؛ وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ؛ واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ؛ و التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما يتضمن جدول الأعمال بحث تعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ( العلاقات العربية -الأفريقية ؛ والعلاقات العربية -الأوروبية ؛ والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطى وجزر الباسفيك وأمريكا الجنوبية ؛ والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن).

وفي المجالين الاجتماعي وحقوق الإنسان، يبحث الاجتماع دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص؛ وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ؛ فضلا عن قضايا تتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اخنوش يتباحث مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي

اخنوش يتباحث مع مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا…

2022-03-09 / 11:25 مساءً
Photo of حميد شباط يقود “حركة تصحيحية” للإطاحة ببنعلي من قيادة حزب “الزيتونة”

حميد شباط يقود “حركة تصحيحية” للإطاحة ببنعلي من قيادة…

2022-03-09 / 11:05 مساءً
Photo of العاهل السويدي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية القائمة مع المغرب

العاهل السويدي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية القائمة مع…

2022-03-09 / 10:56 مساءً
Photo of “غواتيمالا ” تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

“غواتيمالا ” تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-09 / 10:25 مساءً
Photo of الجامعة العربية : اتفاق الصخيرات يبقى الإطار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

الجامعة العربية : اتفاق الصخيرات يبقى الإطار السياسي لتسوية…

2022-03-09 / 8:49 مساءً
Photo of الأحرار: المؤتمر الوطني نقطة تحوّل وانتقلنا من “مسار الثقة” لـ”مسار التنمية”

الأحرار: المؤتمر الوطني نقطة تحوّل وانتقلنا من “مسار الثقة”…

2022-03-09 / 8:17 مساءً
Photo of لعلج: المغرب يبقى “المعقل الوحيد للأمن” في جوار”الاتحاد الأوروبي”

لعلج: المغرب يبقى “المعقل الوحيد للأمن” في جوار”الاتحاد الأوروبي”

2022-03-09 / 8:04 مساءً
Photo of ” النعم ميارة ” يتباحث مع سفير تركيا بالمغرب

” النعم ميارة ” يتباحث مع سفير تركيا بالمغرب

2022-03-09 / 7:54 مساءً
Photo of فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

فوكس” يُحذر من اجتياح عسكري مغربي لسبتة ومليلية

2022-03-09 / 6:50 مساءً
Photo of مجلس الجامعة العربية يتبنى قرارا مغربيا بشأن التصدي لتجنيد الأطفال

مجلس الجامعة العربية يتبنى قرارا مغربيا بشأن التصدي لتجنيد…

2022-03-09 / 5:46 مساءً

‫2 تعليقات

  1. TANT QUE LES PAYS ARABES RIVERAINS LES UNS DES AUTRES NE REGLENT PAS LEURS CONFLITS DE FRONTIERES ET EVITER LES DIVISIONS ET LES MORCELLEMENTS POUR DONNER UNE IMAGE D’UNION COMME L’EUROPE (EURO) AU MOINS SUR LES PLANS MONETAIRES ET OUVERTURE (PASSEPORT EUROPEEN)…LES REUNIONS/DESUNIONS NE SONT QUE BLABLA DE LA JAMIA ARABIA QUI DEMANDE ARGENT ET AVANTAGES DEPUIS SA CREATION…IDA OURRIBATE KHOURRIBATE RESTE L’ADGE ETERNEL …AUCUN PAYS ARABE NE RESPECTE SON VOISIN VOIRE CHERCHE PAR TOUS LES MOYENS ET MENACES LA DESTABILISATION ET L’APPAUVRISSSEMENT SINON LA DESTRUCTION COMME LA RUSSIE/UKRAINE …A MEDITER…

  2. TANT QUE LES PAYS ARABES RIVERAINS LES UNS DES AUTRES NE REGLENT PAS LEURS CONFLITS DE FRONTIERES ET EVITER LES DIVISIONS ET LES MORCELLEMENTS POUR DONNER UNE IMAGE D’UNION COMME L’EUROPE (EURO) AU MOINS SUR LES PLANS MONETAIRES ET OUVERTURE (PASSEPORT EUROPEEN)…LES REUNIONS/DESUNIONS NE SONT QUE BLABLA DE LA JAMIA ARABIA QUI DEMANDE ARGENT ET AVANTAGES DEPUIS SA CREATION…IDA OURRIBATE KHOURRIBATE RESTE L’ADAGE ETERNEL …AUCUN PAYS ARABE NE RESPECTE SON VOISIN VOIRE CHERCHE PAR TOUS LES MOYENS ET MENACES LA DESTABILISATION ET L’APPAUVRISSSEMENT SINON LA DESTRUCTION COMME LA RUSSIE/UKRAINE …A MEDITER…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق