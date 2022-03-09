سيدة تقتحم ملعبا بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة

هبة بريس - وكالات

أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيا، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها “لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك”.

وأضافت “حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما”.

وتابعت “أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لانتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب”.

وأتمت “عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي/ اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي”.

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