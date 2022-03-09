سيدة تقتحم ملعبا بحجر لضرب لاعب أصاب زوجها خلال مباراة

2022-03-09 / 11:26 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيا، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني وتدعى نيار كاساغام، قولها “لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك”.

وأضافت “حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما”.

وتابعت “أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لانتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب”.

وأتمت “عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي/ اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة شاب بعد تناول “200 كوب قهوة

وفاة شاب بعد تناول “200 كوب قهوة

2022-03-06 / 10:18 مساءً
Photo of في أمريكا.. سيدة تنجب طفلة في الغرفة 2 بتاريخ 2/22/22 الساعة 2:22

في أمريكا.. سيدة تنجب طفلة في الغرفة 2 بتاريخ…

2022-02-23 / 1:25 مساءً
Photo of العلاج بالألوان والضوء.. “سر كبير” في الأزرق والأخضر

العلاج بالألوان والضوء.. “سر كبير” في الأزرق والأخضر

2022-02-22 / 11:46 صباحًا
Photo of بعد إلغاء حكمه بالإعدام.. “الفرحة” تقتل مسجونا

بعد إلغاء حكمه بالإعدام.. “الفرحة” تقتل مسجونا

2022-02-21 / 2:40 مساءً
Photo of اختبر دقة نظرك.. ما هي الأرقام في هذا “اللغز البصري”؟

اختبر دقة نظرك.. ما هي الأرقام في هذا “اللغز…

2022-02-19 / 1:25 مساءً
Photo of كلبان يقتلان سعوديا بالولايات المتحدة

كلبان يقتلان سعوديا بالولايات المتحدة

2022-02-18 / 8:32 مساءً
Photo of تايلاند تغيّر اسم عاصمتها

تايلاند تغيّر اسم عاصمتها

2022-02-17 / 12:11 مساءً
Photo of شفاء أول امرأة من الفيروس المسبب للإيدز

شفاء أول امرأة من الفيروس المسبب للإيدز

2022-02-16 / 1:17 مساءً
Photo of حالة فريدة.. رجل ثبتت إيجابية إصابته بكورونا 14 شهرا متواصلة

حالة فريدة.. رجل ثبتت إيجابية إصابته بكورونا 14 شهرا…

2022-02-12 / 1:42 مساءً
Photo of الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا

الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح…

2022-01-22 / 5:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق