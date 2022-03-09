الكاف تستعين بحكام من فرنسا و بولندا في مباراتي المغرب و الكونغو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بتنسيق تام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء الأطقم التحكيمية التي تم تعيينها لإدارة مباراتي الذهاب والإياب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بين المنتخب المغربي و منتخب الكونغو الديمقراطية.

و استعانت لجان التحكيم خلال تعييناتها بحكام أوروبيين في غرفة الفار، حيث ستقام هذه المباريات يوم الجمعة 25 مارس في كينشاسا وبعد أربعة أيام في الدار البيضاء.

و تم تعيين دي فريتاس غوميز فيكتور ميغيل من جنوب أفريقيا كحكم لمباراة الذهاب، و سيساعده مواطنه سيويلا زاخيل ثوسي غرانفيل و فاتسوان سورو من ليسوتو، بينما الأنغولي هيلدر مارتينز دي كارفاليو كحكم رابع.

وسيتواجد الفرنسي فرانسوا ليتكسييه في غرفة الفار كحكم مساعد بالفيديو بمعاونة مواطنه ميلوت بينوا جوناثان نيكولاس.

بالإضافة إلى ذلك، سيدير البوروندي ندابيهاوينيمانا باسيفيك المباراة في الدار البيضاء، وسيساعده الكاميروني إلفيس نوبو والبوركينابي تياما سيدو والموريتاني بيدا دحان كحكم رابع.

و تم تعيين حكمي الفار من دولة بولندا، حيث سيتواجد البولنديان كوياتكوفسكي توماس وفرانكوفسكي بارتوس في تقنية حكم الفيديو المساعد.

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