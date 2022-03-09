ضمنهم مغاربة.. قطار مدرع يجلي أجانب من أوكرانيا إلى روسيا

هبة بريس - وكالات

لأول مرة منذ سنوات طويلة استقبلت شبه جزيرة القرم قطارا قادما من أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.

و استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب.

وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.

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