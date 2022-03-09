ضمنهم مغاربة.. قطار مدرع يجلي أجانب من أوكرانيا إلى روسيا

2022-03-09 / 9:23 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

لأول مرة منذ سنوات طويلة استقبلت شبه جزيرة القرم قطارا قادما من أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوقفت حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم بعد تغيير نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب واستعادة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014.

و استقبلت مدينة أرميانسك في شمال القرم قطارا وصل من أوكرانيا، وهو قطار مدرع مخصص لإجلاء المواطنين المدنيين من أوكرانيا، واستقلّه حوالي 250 شخصا، حسب تلفزيون القوات المسلحة الروسية، معظمهم أجانب من مصر وأذربيجان وباكستان والسويد وإيطاليا والبرازيل والهند والمغرب.

وتم ترحيلهم من أوكرانيا إلى مكان آمن بشبه جزيرة القرم تحت حراسة أمنية من العسكريين الروس الذين يقومون بإجلاء الأجانب من مناطق العملية العسكرية الخاصة. وستقرر السلطات الروسية مسألة عودتهم إلى بلدانهم في أقرب وقت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية…

2022-03-08 / 11:56 مساءً
Photo of روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية حتى سبتمبر

روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية حتى سبتمبر

2022-03-08 / 11:27 مساءً
Photo of إدارة بايدن: لم نطلب من الحلفاء الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

إدارة بايدن: لم نطلب من الحلفاء الأوروبيين حظر استيراد…

2022-03-08 / 10:48 مساءً
Photo of بسبب تسمم في الدم …غادة عادل تدخل إلى المستشفى

بسبب تسمم في الدم …غادة عادل تدخل إلى المستشفى

2022-03-08 / 10:13 مساءً
Photo of استئناف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا

استئناف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا

2022-03-08 / 9:58 مساءً
Photo of الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون وتونسيون

الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون…

2022-03-08 / 9:05 مساءً
Photo of أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

2022-03-08 / 8:47 مساءً
Photo of الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

2022-03-08 / 7:52 مساءً
Photo of الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية…

2022-03-08 / 7:19 مساءً
Photo of كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه رسالة لوالدها الراحل

كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه…

2022-03-08 / 6:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق