النزاع الروسي- الأوكراني.. الPPS: الوضع الحالي يكتسي خطورةً بالغة
تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الأخير، للنزاع الروسي الأوكراني.
واعتبر الحزب، أنَّ الوضع الحالي يكتسي خطورةً بالغة، ليس فقط على المنطقة المعنية، بل على العالم بأسره، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالمياًّ، وبالنظر إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مُــدمرِّة.
وعلى هذا الأساس، أعربُ الحزبُ عن رفضه المطلق لخيار الحرب وللسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، ومناديا بتغليب منطقِ العقل والحِكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية.
وفي هذا السياق، شجب الحزب، الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضاتُ وأطماعُ الأقطابِ المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة، كما شجب ما ينتج عن ذلك من صراعاتٍ طاحنة حول النفوذ والمصالح، بخلفية الربح والهيمنة، سعياً نحو إفراز نظامٍ عالمي يسود فيه منطقُ القوة والسيطرة على العالم واستغلال البشرية، دون أيِّ اعتبارٍ لمصالح الشعوب التي تؤدي ثمن مثل هذه النزاعات المُسَلَّحَة من أمنها واستقرارها وفُرَصِ نمائها، ومن طمأنينتها ومستوى وكُلفة معيشتها.
كما أكد على ضرورة نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالمٍ تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعيٍ حثيثٍ وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظامٍ عالميٍّ بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنية واستقلالها.
وفي سياق متصل، أشاد الحزب بالموقف المغربي الرسمي، المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق، مثمنا الجُهودَ التي تبذلها بلادُنا من أجل تحقيق الرجوع الآمن للمواطنات والمواطنين المغاربة المُــتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا.
22 تعليقات
اعتقد ان الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا؛ مازالت في بدايتها ولا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياته الإقليمية والدولية…..
إن العلاقات الدولية حولة التحولات الجيو سياسية للحرب الأوكرانية الروسية تمثل من من الأحداث التي طغت على مشهد العلاقات الدولية….
أظن أن ليس هناك تحولات ملموسة في الوقت الراهن التي تعيشها أوكرانيا وروسيا؛ حيث أنها ستسبب إندلاع أزمة صعبة للغاية بالنسبة لاوكرانيا …
الحرب بين روسيا واوكرانيا ستسبب دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا إنها كارثة إنسانية بعينيها ولهذا اوقفوا هذه الحرب لأنها ستخلف من ورائها سوى الدمار..
إن التداعيات الخطيرة التي ستظهر خلال الحرب ومابعدها ستحدد ملامح العالم هههههههههههه.
إذا استمرت لمدة طويلة لقدر الله أظن ليس هناك أي مسلك يمكن ان يحسم في النزاع المسلح… إلا إذا قامت الدول بالتدخلات…
إذا استمرت لمدة طويلة والنزاع قائم بينهما ستقع كارثة إنسانية لاتنسى مدى الحياة وذلك ماستخلفه من أزمة عالمية اقتصادية واجتماعية ومعيشية لا يحمد عقباه…
الحرب بين روسيا واوكرانيا ستسبب دمارا شاملا معنويا وبشريا وستزيد من متاعب كثيرة ترجع بالتدهور الاقتصادي بصفة عامة..اوقفوا هذه الحرب.
اعتقد أن القانون الدولي اليوم أصبح أمام الامتحان صعب للغاية؛. لان الحرب تمر خارج إطار القوانين الدولية التي ابانت عن ضعفها في الحد من هذه الحرب…
إن الحرب ستفزز لنا عدة نتائج سلبية من بينها ؛ تدفقات اللاجئين وتدعيات النزاعات الاقتصادية وكذالك سيسبب عدم التوازن المالي لدول أوروبا…
يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنع هذه الحروب المدمرة التي ستدمر العالم بأكمله وذالك ما ستخلفه اقتصاديا واجتماعيا في نفوس العالم…نريد بتوقيفها…
يجب فرض عقوبات على روسيا مما خلفته من أضرار مادية وبشرية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إن الحرب ستسبب بتشريد آلاف من الاوكرانين كما ستقوم بتجويهم وهذا سينعكس على العالم بأكمله وبلاخص العالم الإفريقي..
إن حرب مخطط لها جيدا لأن من ورائها اهداف تفكر فيها روسيا تجاه أوكرانيا…
إذا استمرت الحرب مدة طويلة أظن أنها ستاثر على العالم بأكمله وتساهم في إنتشار التعنت والجبروت بدل اللجوء إلى الطرق لمنهعا وطرق سلمية ومعالجة ما ضاع … لأن المشكل لن يحل بالعقوبات.. لأن من وراء ذالك الضحية هي الشعوب الفقيرة….
يجب ايقاف الحرب فوراً …ما كفايا الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها العالم من أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة … لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم
إن التحليل بالنتائج التي أسفر عليها التدخل العسكري الروسي تجاه أوكرانيا نتمنى ان يخرج باتفاق وحل سليم معافى من الحرب….
أظن أن مجلس الأمن الدولي لايحتاج إلى قانون دولي لأنهم مثلهم كمثل قوانين العرب حيث أنها تضع قوانين ولا تطبقها أخذوا منهم الجرعة معززة للقوانين هههههههههههه.
الرابح الاكبر من وراء هذه الحرب امريكا والصين.ههههه
إن القصف الذي تعرضت له أوكرانيا من طرف روسيا خلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وماديا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. اوقفوا اوقفوا اوقفوا هذه الحرب…