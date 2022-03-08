غوتيريش: الوضع في أوكرانيا له تداعيات عالمية والبلدان النامية لن تتحمل

2022-03-08 / 11:56 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، إن الوضع الحالي في أوكرانيا له تداعيات على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة للبلدان النامية

وكتب غوتيريش في تغريدة: “ليس للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على حياة المدنيين فحسب، بل لها أيضا تداعيات عالمية”.

وأضاف: “لا تستطيع البلدان النامية التي تمر بأوضاع عصيبة بالفعل أن تتحمل الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى

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