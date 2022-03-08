مجلس جهة الشرق يحتفل باليوم العالمي للمرأة

هبة بريس _ وجدة

نظم بمقر مجلس جهة الشرق بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، حفلا على شرف النساء العاملات بمجلس الجهة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق ، وذلك بحضور عبد النبي بعوي رئيس المجلس،و نواب رئيس مجلس الجهة ،و عضوات المجلس و رئيس جمعية النواة للأعمال الاجتماعية لموظفي ادارة الجهة و نائبة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ونساء أطر المجلس و وكالة تنفيذ المشاريع و أعوان المجلس اضافة لنائبات برلمانيات عن الجهة .

وجاء هذا الاحتفال، عرفانا بالإنجازات التي حققتها المرأة العاملة بمجلس جهة الشرق خلال الولاية السابقة، حيث نوه السيد رئيس مجلس الجهة، بالتضحيات الجسام التي تقدمها نساء مجلس الجهة.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن ما قامت به المرأة ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج لمجهودات جبارة تم بذلها ، حيث استطاعات المرأة إبراز ذاتها في مختلف الميادين وعلى كافة الاصعدة، كما رحب رئيس مجلس جهة الشرق بالعضوات الجديدات مؤكدا على أن نساء أطر الجهة رهن اشارتهن للعمل و المضي قدما بمجلس الجهة .

كما أشار رئيس مجلس جهة الشرق، الى أهم الانجازات التي قامت بها المرأة، سواء، جهويا، وطنيا، ودوليا مبرزا ان الاحتفال بمرأة مجلس جهة الشرق، يأتي في إطار الاعتزاز بالدور الذي تلعبه داخل مجلس الجهة، و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وإسهامها في تدبير المرفق العمومي.

ويحرص مجلس جهة الشرق، كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل كل يوم 8 مارس من سنة، والاهتمام بالمرأة العاملة بالمجلس و الوكالة

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