إدارة بايدن: لم نطلب من الحلفاء الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

2022-03-08 / 10:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: “لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم. لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا”.

كما اعتبرت بساكي أن “الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت بساكي: “ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا”.

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط مطالبين إياها “بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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تعليق واحد

  1. لابوتين ولابيدين ولاالغرب كلهم عملة واحدة.هل هي مسرحية لرفع الاسعار في البترول والمواد الغذائية..الخ هناك مقولة في علم الاقتصاد ان كل ركود اقتصادي وارتفاع في نسبة التضخم تكون بعده أزمات..الخ اللعب مع الكبار هكذا هي مسرحية العالم .

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