إدارة بايدن: لم نطلب من الحلفاء الأوروبيين حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

2022-03-08 / 10:48 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط والغاز الروسيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: “لم نتوقع ولم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم. لديهم إمكانيات أخرى وطاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا”.

كما اعتبرت بساكي أن “الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت بساكي: “ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين وليس عقوباتنا”.

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد وإنما على شركات النفط مطالبين إياها “بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية حتى سبتمبر

روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية حتى سبتمبر

2022-03-08 / 11:27 مساءً
Photo of بسبب تسمم في الدم …غادة عادل تدخل إلى المستشفى

بسبب تسمم في الدم …غادة عادل تدخل إلى المستشفى

2022-03-08 / 10:13 مساءً
Photo of استئناف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا

استئناف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا

2022-03-08 / 9:58 مساءً
Photo of الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون وتونسيون

الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون…

2022-03-08 / 9:05 مساءً
Photo of أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

2022-03-08 / 8:47 مساءً
Photo of الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

2022-03-08 / 7:52 مساءً
Photo of الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية…

2022-03-08 / 7:19 مساءً
Photo of كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه رسالة لوالدها الراحل

كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه…

2022-03-08 / 6:48 مساءً
Photo of رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية

رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية

2022-03-08 / 5:49 مساءً
Photo of الناتو: بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

الناتو: بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

2022-03-08 / 5:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق