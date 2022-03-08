رسميا.. عقوبات من الجامعة بشأن أحداث مباراة نهضة بركان والرجاء

هبة بريس _

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العقوبات الخاصة بالأحداث التي عرفتها مواجهة الرجاء الرياضي ونهضة بركان، أول أمس الأحد، برسم الجولة الـ20 من البطولة الوطنية.

فيما يلي عقوبات اللجنة المركزية:

-توقيف محسن متولي لاعب فريق الرجاء الرياضي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، بسبب تصرفه اللارياضي.

2 -توقيف إلياس الحداد، لاعب فريق الرجاء الرياضي، لـ3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، بسبب تصرفه اللارياضي، وتبادله الضرب مع لاعب منافس.

3- توقيف بكر الهلالي، لاعب فريق نهضة بركان، لـ3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، بسبب تصرفه اللارياضي، وتبادله الضرب مع لاعب منافس.

4 – تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام بعض جماهيره لأرضية الملعب.

5 – تغريم فريق نهضة بركان مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقنينات.

6 – تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام بعض جماهيره لأرضية الملعب.

7 – تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقنينات.

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