بسبب تسمم في الدم …غادة عادل تدخل إلى المستشفى

2022-03-08 / 10:13 مساءً
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصيبت الفنانة المصرية غادة عادل بأزمة صحية تسببت في نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفى بمصر.

و في نفس الصدد، كشفت غادة عادل تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات تلفزيونية، قائلة : “الحمد لله أنا كويسة ورجعتلي روحي من تاني”.

وتابعت: “وبقول لـ أولادي أنا مش بحب أخبارنا تكون على السوشيال ميديا، بس كنت في أوحش وقت، وبترعش، ومش حاسة بالدنيا “.

وأضافت : “كان عندي تسمم في الدم، وجالي حرقان في المثانة، ومهتمتش، بس مع المجهود التلوث طلع على الكلى وبعدين الدم”.

وواصلت عادل: “أولادي تدمروا نفسيا وطلبوا من الناس تدعيلي والحمد لله أنا مش زعلانة منهم، بالرغم من أني برفض تداول معلومات عني على السوشيال ميديا”.

واختتمت: “أنا عروقي تدمرت ومبقتش بتطلع دم أنا خفيت بـ دعاء الناس، وطلبت من الدكتور أطلع من المستشفى وسمح لي أروح بالرغم من أنه كان رافض في البداية، ووعدته أني هاجي أعمل تحليل”.

و يشار أن نجل غادة عادل “عبد الرحمن الهواري” نشر صورة لوالدته بالمستشفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مطالباً الجمهور بالدعاء لها.

وكتب :”اللهم يامن شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، إشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شئ قدير”.

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تعليق واحد

  1. لايهمنا اخبار الفساق أينما كانوا وارتحلوا كان على الولد ان يوصيها بالثوبة عوض،دعاء الناس لأنها هي مت سبحاسبها،الله على أعمالها ولاتعرف وازرة وزر أخرى

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