استئناف إنتاج النفط في أكبر حقل بليبيا

2022-03-08 / 9:58 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الذي يعد الأكبر في البلاد، بعد يومين من التعليق بسبب حصار من جماعة مسلحة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنه تم في الساعة 00:30 من صباح الثلاثاء “فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط الشرارة الزاوية بعد أقفالها من قبل مجموعات خارجة عن القانون”، وذكرت أنه “تم بدء الضخ الساعة الواحدة فجرا”، مشيرة إلى “رفع حالة القوة القاهرة”.

وأشارت المؤسسة مع ذلك إلى أنه لم يتم فتح حقل الفيل “بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام”.

وتابعت: “هذا وقد تسبب المقفلون في أعمال تخريب لحقت بالصمامات الأمر الذي أدى إلى تدخل فرق الصيانة بشركة إكاكوس لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه وفقا للمعاير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بالخصوص”.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط “جزيل الشكر والامتنان لكل الخيرين الذين ساهموا في فتح الصمامات وعودة الإنتاج وعلى رأسهم غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمرها، اللواء أسامة الجويلي، الذي لبى نداء الوطن وكان حريصا كل الحرص على إنفاذ القانون ومعاقبة الجناة”.

وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، تعليق الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد بعد إغلاق جماعة مسلحة “الصمامات التي تنقل النفط الخام”، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ330 ألف برميل يوميا و160 مليون دينار ليبي (نحو 32 مليون يورو)”.

وأعلنت المؤسسة “حالة قوة قاهرة”، وهو إجراء يسمح بالإعفاء من المسؤولية في حالة عدم الامتثال لعقود التسليم.

ويبلغ متوسط إنتاج ليبيا النفطي 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام رسمية

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