2200 مغربي عادوا من أوكرانيا إلى المغرب عبر رحلات خاصة لـ”لارام

2022-03-08 / 9:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى شركة الخطوط الملكية المغربية أن نحو 2200 مغربي مقيم بأوكرانيا عادوا إلى أرض الوطن منذ 02 مارس، على متن رحلات خاصة للشركة.

وأوضح المصدر ذاته أن الخطوط الملكية المغربية قامت في هذا الإطار، خلال الفترة ما بين 2 و8 مارس، بتشغيل 15 رحلة خاصة بواسطة طائرات بوينغ “B737 و B787 Dreamliner”، انطلاقا من أربع دول هي رومانيا وهنغاريا وبولونيا وسلوفاكيا.

وتندرج هذه الرحلات، التي حدد لها سعر ثابت قدره 750 درهما للتذكرة، في إطار عملية الرحلات الخاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، والتي أطلقتها الخطوط الملكية المغربية بتشاور مع السلطات المغربية

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