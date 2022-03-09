طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-09 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الصباح والليل فوق المرتفعات ،المنطقة الشرقية والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية ، فيما ستكون السماء مغشاة بسحب عليا بباقي المناطق .

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية وشمالية الى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و01 درجة بالمرتفعات ، ما بين 01 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالجنوب-الشرقي ،السهول الشمالية والوسطى وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 12 و16 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” العلمي” يبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال تكريس حقوق النساء

” العلمي” يبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال…

2022-03-08 / 11:16 مساءً
Photo of 2200 مغربي عادوا من أوكرانيا إلى المغرب عبر رحلات خاصة لـ”لارام

2200 مغربي عادوا من أوكرانيا إلى المغرب عبر رحلات…

2022-03-08 / 9:22 مساءً
Photo of الثامن من مارس : أزمة كورونا والجفاف يعمقان جراح العاملات الفلاحيات

الثامن من مارس : أزمة كورونا والجفاف يعمقان جراح…

2022-03-08 / 8:39 مساءً
Photo of فاس.. السجن النافذ 12 سنة ل 4 مخازنية !

فاس.. السجن النافذ 12 سنة ل 4 مخازنية !

2022-03-08 / 8:10 مساءً
Photo of جنايات كلميم تبرئ رئيس جمعية رياضية ومنتخب من ملف الاتجار الدولي للمخدرات

جنايات كلميم تبرئ رئيس جمعية رياضية ومنتخب من ملف…

2022-03-08 / 7:59 مساءً
Photo of الداكي: القضاء رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار

الداكي: القضاء رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم…

2022-03-08 / 7:36 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تنتقد “تماطُل” مجلس الصحافة في منح بطائق الصحافة للسنة الجارية

النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام تنتقد “تماطُل” مجلس الصحافة…

2022-03-08 / 7:05 مساءً
Photo of ورقة ديبلوماسية ..حكومة كاتالونيا تنقل تمثيليتها الديبلوماسية إلى الرباط

ورقة ديبلوماسية ..حكومة كاتالونيا تنقل تمثيليتها الديبلوماسية إلى الرباط

2022-03-08 / 6:25 مساءً
Photo of فرنسا تنظم رحلات بحرية اسثتنائية لإجلاء العالقين بسياراتهم في المغرب

فرنسا تنظم رحلات بحرية اسثتنائية لإجلاء العالقين بسياراتهم في…

2022-03-08 / 5:17 مساءً
Photo of مجلس الشامي يدعو لتحيين مدونة الأسرة و ملاءمتها مع مستجدات العصر

مجلس الشامي يدعو لتحيين مدونة الأسرة و ملاءمتها مع…

2022-03-08 / 4:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق