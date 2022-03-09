طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الصباح والليل فوق المرتفعات ،المنطقة الشرقية والهضاب العليا.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية ، فيما ستكون السماء مغشاة بسحب عليا بباقي المناطق .

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية وشمالية الى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و01 درجة بالمرتفعات ، ما بين 01 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالجنوب-الشرقي ،السهول الشمالية والوسطى وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 12 و16 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.

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