الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

هبة بريس _ وكالات

قال قادة وكالات التجسس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات الغربية، محذرة من تصعيد “غير مقصود”.

وذكرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “نتج عنها صدمة في النظام الجيوسياسي”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضافت هينز خلال الإدلاء بشهادتها مع قادة وكالات استخبارات أخرى: “يقدر محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وبدلا من ذلك قد يصعد”. في إشارة إلى صعاب يزعم الغرب أنها تواجه التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0