الاستخبارات الأمريكية تتوقع استمرار العملية الروسية

2022-03-08 / 7:52 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

قال قادة وكالات التجسس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح تراجع روسيا في أوكرانيا، وإنها قد تكثف تحركاتها العسكرية، رغم أي مصاعب، بما في ذلك العقوبات الغربية، محذرة من تصعيد “غير مقصود”.

وذكرت أفريل هينز، مديرة المخابرات الوطنية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “نتج عنها صدمة في النظام الجيوسياسي”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضافت هينز خلال الإدلاء بشهادتها مع قادة وكالات استخبارات أخرى: “يقدر محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وبدلا من ذلك قد يصعد”. في إشارة إلى صعاب يزعم الغرب أنها تواجه التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون وتونسيون

الدفاع الروسية: إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم أردنيون…

2022-03-08 / 9:05 مساءً
Photo of أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

أغلقت 850 مطعما.. ماكدونالدز تعلق جميع أعمالها في روسيا

2022-03-08 / 8:47 مساءً
Photo of الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية…

2022-03-08 / 7:19 مساءً
Photo of كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه رسالة لوالدها الراحل

كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه…

2022-03-08 / 6:48 مساءً
Photo of رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية

رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية

2022-03-08 / 5:49 مساءً
Photo of الناتو: بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

الناتو: بوتين قلل من شأن أوكرانيا ووحدة الناتو

2022-03-08 / 5:26 مساءً
Photo of الأردن.. الأمير حمزة “يعتذر ويقر بخطئه” للملك عبد الله الثاني

الأردن.. الأمير حمزة “يعتذر ويقر بخطئه” للملك عبد الله…

2022-03-08 / 4:46 مساءً
Photo of الناتو: سنحمي كل شبر من أراضي الحلفاء

الناتو: سنحمي كل شبر من أراضي الحلفاء

2022-03-08 / 2:53 مساءً
Photo of أمريكا: إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا في الدفاع

أمريكا: إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا في…

2022-03-08 / 1:13 مساءً
Photo of إريك زمور: نعم لهجرة المسيحيين البيض ولا لهجرة العرب والمسلمين

إريك زمور: نعم لهجرة المسيحيين البيض ولا لهجرة العرب…

2022-03-08 / 12:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق