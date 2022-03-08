الرئاسة الأوكرانية : زيلينسكي مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا

2022-03-08 / 7:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، مستعد لبحث أي قضايا سياسية مع روسيا بما في ذلك ضمانات أمن أوكرانيا في ظل رفض الناتو قبولها.

زيلينسكي يتحدث عن حل وسط لمسألة القرم ودونيتسك ولوغانسك ويؤكد أن كييف غير مهتمة بالناتو
وقال بودولياك، في حديث لصحيفة “سترانا” الأوكرانية: “الرئيس زيلينسكي غير خائف من التحدث مع الطرف الروسي حول أي قضايا سياسية”.

وتابع: “لكن بطبيعة الحال نحن ندافع عن مؤسسات دولتنا الوطنية وحقوقنا الوطنية. ويجب أن نحصل على مجموعة ضمانات واضحة ودقيقة وملزمة قانونيا لأمننا في ظروف تأكيد الناتو علنا أن القبول بأوكرانيا (في الحلف) لن يحدث. ولا جدوى من الحديث عن أي تفاصيل حاليا”.

ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة “ABC”، أن أوكرانيا “غير مستعدة للإنذارات” لكن لديها “حل ممكن” بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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