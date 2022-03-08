بايدن يعلن رسميا حظر واردت النفط والغاز من روسيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة، الثلاثاء، حظر الولايات المتحدة واردات النفط والغاز من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمته: “أعلن حظرا على واردات النفط الروسية.. كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأميركية بدءا من اليوم (الثلاثاء)”.

وأوضح أن القرار تم “بتنسيق وثيق” مع الحلفاء.

ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر، أقله حتى الآن.

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وقال بايدن في الكلمة: “الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية”.

وأضاف أن “الدفاع عن الحرية سيكلفنا أيضا هنا في الولايات المتحدة.. خطوة حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا أيضا”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الأوروبيين “لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي

وقال: “نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع”.

وجاء الحظر الأميركي بعد تزايد الضغوط من مسؤولين من الحزبين الكبيرين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وتؤيد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، حظر استيراد النفط الروسي ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى “لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي”.

غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط، منها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

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