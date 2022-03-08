جو بايدن

بايدن يعلن رسميا حظر واردت النفط والغاز من روسيا

2022-03-08 / 6:53 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة، الثلاثاء، حظر الولايات المتحدة واردات النفط والغاز من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمته: “أعلن حظرا على واردات النفط الروسية.. كل واردات النفط الروسية لن تقبل في الموانئ الأميركية بدءا من اليوم (الثلاثاء)”.

وأوضح أن القرار تم “بتنسيق وثيق” مع الحلفاء.

ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر، أقله حتى الآن.

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وقال بايدن في الكلمة: “الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية”.

وأضاف أن “الدفاع عن الحرية سيكلفنا أيضا هنا في الولايات المتحدة.. خطوة حظر واردات النفط الروسية ستؤلم الروس وستلحق الضرر بنا أيضا”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء الأوروبيين “لوضع استراتيجية طويلة الأمد لوقف الاعتماد على النفط الروسي

وقال: “نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع”.

وجاء الحظر الأميركي بعد تزايد الضغوط من مسؤولين من الحزبين الكبيرين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وتؤيد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، حظر استيراد النفط الروسي ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى “لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي”.

غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط، منها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. المغرب يلجأ للزراعات الزيتية لرفع الإنتاج

بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. المغرب يلجأ للزراعات الزيتية لرفع…

2022-03-08 / 12:39 مساءً
Photo of اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا

اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل…

2022-03-07 / 11:16 صباحًا
Photo of سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل 139 دولارا

سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل…

2022-03-07 / 9:58 صباحًا
Photo of خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد الحلول المؤقتة

خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد…

2022-03-06 / 8:57 مساءً
Photo of في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول العالم

في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول…

2022-03-05 / 12:55 مساءً
Photo of ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في المغرب

ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في…

2022-03-04 / 12:00 مساءً
Photo of تقرير.. عدد الشركات المدرجة في بورصة البيضاء لا يتجاوز 77 شركة

تقرير.. عدد الشركات المدرجة في بورصة البيضاء لا يتجاوز…

2022-03-04 / 10:33 صباحًا
Photo of طنجة المتوسط .. استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم خلال عام 2021

طنجة المتوسط .. استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم خلال…

2022-03-03 / 3:10 مساءً
Photo of بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم مهنيي قطاع النقل

بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط عالميا.. الحكومة تتدارس دعم…

2022-03-03 / 1:00 مساءً
Photo of ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

2022-03-03 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق