كيف لي أن أصبر على فراقك” …هند السعديدي توجه رسالة لوالدها الراحل

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية هند السعديدي رسالة مؤثرة لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشرت الفنانة المغربية صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر خاصية ستوري بنفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي :”اشتقت له كيف لي ان اصبر على فراقك يا من اجتمعت فيك كل خصال الرجولة الله يرحمك بابا الحبيب 30″.

و الجدير بالذكر أن هند السعديدي قد أعربت في أكثر من مرة، خلال مرورها في برامج تلفزية وحوارات صحفية، عن تعلقها الكبير بوالدها وعلاقتهما المتميزة، مشيرة للدور الكبير الذي قام به الراحل في مسارها الفني والشخصي.

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