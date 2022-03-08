ورقة ديبلوماسية ..حكومة كاتالونيا تنقل تمثيليتها الديبلوماسية إلى الرباط

هبة بريس _ الرباط

شمل التوزيع الجديد للوفود الخارجية لحكومة اقليم كاتلونيا دولة المغرب وهو ما اعتبر ورقة دبلوماسية جديدة تلعبها الرباط ضد مدريد .

ووفق ما أعلنته فيكتوريا ألسينا، مستشارة العمل الخارجي في حكومة إقليم كاتلونيا انه سيتم فتح تمثيليات جديدة للإقليم المتمتع بحكم ذاتي في 6 دول جديدة، لتكون بمثابة مكاتب “دبلوماسية” ويتعلق الأمر بأندورا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسنغال إلى جانب المغرب الذي سيستقبل الوفد الذي سيغادر تونس،”

ومن المرجح ان يغضب هذا الأمر مدريد اذا تم الأخد بعين الاعتبار كلمة ألسينا يوم أمس التي أوردت أن التمثيليات الجديدة، بما فيها تلك التي ستحط الرحال بالمغرب “تمثل أخبارا سيئة لأولئك الذين لا يريدون أن يكون لكاتلونيا صوتها الخاص عبر العالم”

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