رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية
هبة بريس - وكالات
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.
وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.
وأشارت مصادر أميركية إلى أن قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال.
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15 تعليقات
الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد ولأن محاولة مساعدة خروج السكان ارض اوكرانيا ثم بعدها ستكون بداية نهاية العالم وشكرا..
رغم حظر امريكا من نفط روسيا تظل الاخيرة الاقوى وامتلكها أسلحة الدمار جعلها الله بردا وسلاما على البشرية جمعاء..
عندما كانت روسيا وامريكا وكوريا والغرب مشغولين بتطوير اسلحتهم كان العرب ياكلون بعضهم البعض..
ستصبح اوروبا منكوبة بعد سنوات و ستتحد روسيا و الصين و تسقط امريكا، الحرب لم و لن تنتهي بل انطلقت….
امريكا لم تستطيع وقف زحف روسيا ولو فرضت علينا شتى انواع العقوبات ..
روسيا مغرورة بقوتها وطامعة باراضي الغير لكن يوما ما سوف تنهزم باذن الله وتنتصر اكرانيا ..
نتمنى للشعوب العالم السلم والسلام ولكن ان تكون هذه الحروب المشتعلة بينهم انشاء الله فقط وان يحمي بلاد الاسلام والمسلمين ..
اللهم رد كيدهم بينهم واخرجنا منهم سالمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين ..
رغم فرض امريكا حضر على نفط روسيا الى ان روسيا تدعمها الصين وكورويا الشمالية …
امريكا هي الشيطان الاكبر هي من تزرع نار الفتنة في جميع دول العالم ندعو الله ان يدمرها ويمحوها من الكون…
الفناء والعذاب لامريكا وحلفاؤها وذالك جراء كانوا يفعلوا بالدول العربية الضعيفة . وعند ربكم تختصمون..
روسيا صائبة في قرارها لانها رأت خطر توسع الناتو على اراضيها وان رئيس اوكرانيا مختل عقليا..
عودة الاتحاد السوفياتي اصبح وشيكا وسوف تكون هزيمة نكراء لحلف الناتو اذا لم يتدخل في هذه الازمة
او في حال تدخله ستكون حرب عالمية 3 نووية قاتلة..
المفاوضات المباشرة بين روسيا واوكرانيا تعني الاستسلم الاوكراني وضعف الجميع .إنتظيرو عودة تايوان للصين ..
الغرب وامريكا اخذا كل ثروات الشعوب العربية مقابل جلوس لأنظمة على الكراسي نتمنى لروسيا الانتصار لان بوتين رجل ديموقراطي ونزيه..