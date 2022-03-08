جو بايدن

رسميا.. بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية

2022-03-08 / 5:49 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

وأشارت مصادر أميركية إلى أن قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال.

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‫15 تعليقات

  1. الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد ولأن محاولة مساعدة خروج السكان ارض اوكرانيا ثم بعدها ستكون بداية نهاية العالم وشكرا..

  7. نتمنى للشعوب العالم السلم والسلام ولكن ان تكون هذه الحروب المشتعلة بينهم انشاء الله فقط وان يحمي بلاد الاسلام والمسلمين ..

  13. عودة الاتحاد السوفياتي اصبح وشيكا وسوف تكون هزيمة نكراء لحلف الناتو اذا لم يتدخل في هذه الازمة
    او في حال تدخله ستكون حرب عالمية 3 نووية قاتلة..

  15. الغرب وامريكا اخذا كل ثروات الشعوب العربية مقابل جلوس لأنظمة على الكراسي نتمنى لروسيا الانتصار لان بوتين رجل ديموقراطي ونزيه..

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