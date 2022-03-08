فرنسا تنظم رحلات بحرية اسثتنائية لإجلاء العالقين بسياراتهم في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بتنسيق تام مع السلطات المغربية، قررت فرنسا إجلاء المواطنين من جنسيات أوروبية العالقين فوق التراب المغربي رفقة سياراتهم و ذلك بسبب استمرار إغلاق الحدود البحرية لحدود الساعة.

و أوضح منشور سابق للسفارة الفرنسية بالمغرب أنه و من أجل السماح بعودة المواطنين الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين الدائمين في فرنسا الذين يسافرون في سيارة مسجلة في أوروبا، سيتم إنشاء عبارة خاصة بالتعاون مع السلطات المغربية.

و ستغادر وفق منشور السفارة السالفة الذكر العبارة الناقلة لإجلاء الرعايا العالقين مع سياراتهم يوم السبت 12 مارس 2022 من ميناء طنجة المتوسط إلى مرسيليا، كما تم وضع رابط خاص للراغبين في الاستفادة من التذاكر المخصصة بالعبارة.

و شددت سفارة باريس المتواجدة بالرباط على أن المعابر والرحلات البحرية الخاصة لا تعمل إلا في الاتجاهات المغربية الفرنسية، و في حالة الخروج من الأراضي المغربية وحتى إشعار آخر، لن يتمكن الأشخاص المعنيون من العودة بسياراتهم حاليا بسبب تعليق السلطات المغربية للحدود البحرية.

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