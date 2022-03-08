مجلس الشامي يدعو لتحيين مدونة الأسرة و ملاءمتها مع مستجدات العصر

2022-03-08 / 4:49 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي لضرورة تحيين مدونة الأسرة و ملاءمتها مع الظرفية الحالية و المستجدات القانونية الوطنية و الدولية لتمكين النساء من حقوق أكبر.

و في هذا الصدد، أكد المجلس الذي يوجد على رأسه أحمد رضا الشامي أن الوقت قد حان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

و شدد المجلس السالف الذكر على أن تحيين مدونة الأسرة التي دخلت حيز التنفيذ قبل عقدين من الزمن بات ضروريا بشكل ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.

و أوضح المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي أن مدونة الأسرة لا تزال تتضمن أشكالا من التمييز و من بينها ما يتعلق بموضوع الولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها إلا في حالات خاصة.

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